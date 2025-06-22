Медведев объяснил, чего добились американцы ночным ударом по Ирану

Дмитрий Медведев в телеграм-канале опубликовал очередной пост, в котором объяснил, чего добились США ночным ударом по объектам в Иране.
По словам политика, после ударов можно ожидать, что Иран продолжит работу по созданию ядерного оружия. Инфраструктура объектов, связанных с ядерной программой, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно.
США поставили под удар Израиль, Медведев отмечает, что граждане этой страны в панике. Америка же втянута в конфликт с перспективой проведения наземной операции.
В Иране жители консолидируются вокруг духовного руководства, включая тех, которые до ударов ему явно не симпатизировали.
Трамп, позиционировавший себя как миротворец, начал новую войну для США.
Реакция в мире также не в пользу США и Израиля.
— С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент! — написал Медведев.
Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники