Медведев объяснил, чего добились американцы ночным ударом по Ирану

Дмитрий Медведев в телеграм-канале опубликовал очередной пост, в котором объяснил, чего добились США ночным ударом по объектам в Иране.

По словам политика, после ударов можно ожидать, что Иран продолжит работу по созданию ядерного оружия. Инфраструктура объектов, связанных с ядерной программой, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно.

США поставили под удар Израиль, Медведев отмечает, что граждане этой страны в панике. Америка же втянута в конфликт с перспективой проведения наземной операции.

В Иране жители консолидируются вокруг духовного руководства, включая тех, которые до ударов ему явно не симпатизировали.

Трамп, позиционировавший себя как миротворец, начал новую войну для США.

Реакция в мире также не в пользу США и Израиля.

— С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент! — написал Медведев.