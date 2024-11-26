Вторник, 26 ноября, 2024
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Медведев недвусмысленно высказался о передаче ядерного оружия Украине

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Алексей Самохин
Изображение сгенерировано AI

Дмитрий Медведев в телеграм-канале высказался о возможной передаче ядерного оружия Украине. По его словам, сама мысль об этом настолько абсурдна, что «вызывает подозрение о наличии параноидального психоза у Joe The Walking Dead и всех тех, кто рассуждает о целесообразности такого шага».

По мнению политика, шутка о том, что президент США Джо Байден решил уйти из жизни, забрав с собой часть человечества, превращается в пугающую реальность.

Медведев отмечает, что передача ядерного оружия Украине может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с РФ и приравниваться к нападению на нашу страну. Последствия такого решения очевидцы.

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