Медведев назвал происходящее вокруг Палестины и Израиля «войной без правил»

Ситуация на Ближнем Востоке — это война без правил, основанная на терроре и доктрине непропорционального применения силы против гражданского населения. Так прокомментировал палестино-израильский конфликт в статье для «Известий» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Войны часто имеют близкие причины и развиваются по принципу сообщающихся сосудов. Не стал исключением и новый конфликт между палестинцами и израильтянами, у которого есть все шансы перерасти в полноценную региональную войну. А при плохом стечении обстоятельств — в войну глобальную», — заметил политик.

Он напомнил о ракетном ударе 17 октября по баптистской больнице в секторе Газа, который привел к гибели более 470 человек.

«Многие тяжело ранены и могут навсегда остаться инвалидами. Это произошло несмотря на то, что больницы и медицинский персонал защищены международным гуманитарным правом», — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что этот «варварский акт» требует решительного осуждения.