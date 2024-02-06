Медведев: Мир действительно в опасности…

Дмитрий Медведев опубликовал новый пост в телеграм-канале. На этот раз политик рассуждает о ситуации с лечением министра обороны США и судьбе ядерного чемоданчика.

«Несколько недель назад мир практически в прямом эфире наблюдал за блестящей операцией спецслужб на территории США. Операция началась в самом Пентагоне, потом продолжилась в госпитале.

Министр обороны США неожиданно для всех, включая своего престарелого начальника, пропал с линии горизонта. Вряд ли тот бы вообще заметил, если бы общественность не встрепенулась.

Типа а где наш полководец?

И пошли пересуды. Главный чемоданчик с кодами от «минитменов» и «томагавков» – он где был? В операционной с министром или сам по себе где-то путешествовал…

Министром обороны США, похоже, быть весело. Захотел – пропал с радаров, захотел – вернулся. Выздоровел – уже хорошо! И ядерные коды вроде (или нет?) снова в надёжных руках. Всё под контролем, всё по правилам и доктринам. Только и сказали в Белом доме: это, мол, была некоторая проблема. Что нам не позвонили…

А так – говно вопрос.

Миру только страшновато: а что делали с чемоданчиком в период болезни его владельца? В чьих руках он пребывал? Кто узнал коды на запуск американских ракет? А вдруг иранцы? Или ещё кто похуже – русские. Глядишь, перепрошили там всё и подготовили к самоликвидации ядерный потенциал США.

Казалось, что ответа нет.

Но сегодня ответ вдруг появился. Да ещё какой! Так вот в чём дело!

Байденом был получен зловещий сигнал из загробного мира. Главный владелец кодов, оказывается, прямо общается с покойным президентом Франции Миттераном, (который, кстати, тоже был держателем чемоданчика). Об этой беседе сам президент США и поведал, к тому же перепутав страну лягушатников со страной ливерной колбасы.

Мир действительно в опасности…»