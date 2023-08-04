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Медовый Спас 2023: дата, традиции и приметы православного праздника

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14 августа православные христиане совершают празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Также в этот день начинается самый короткий, но такой же строгий, как Великий, Успенский пост. А ещё на этот день выпадает праздник Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня.

В народе 14 августа называют Медовым Спасом. Дошли до нас и такие названия праздника: Спас на воде, Мокрый Спас, Спасовка, Медовка, Медовый Праздник. Прихожане храмов в этот день освящают мёд, мак и овощи.

Что нельзя и что можно делать на Медовый Спас? С какими приметами и традициями связано торжество?

Что нельзя и что можно делать на Медовый Спас

14 августа необходимо поблагодарить пасечника за его труды. На Медовый Спас особенно чтят старания пчеловодов и продукты их работы. Считается, что освящённый мёд принесёт в дом много удачи, богатства и тепла. А угощение, переданное пасечнику, сулит вам здоровье и счастье.

На Медовый Спас необходимо приготовить что-нибудь из мёда. Считается, что если съесть блюдо из мёда и загадать желание, оно обязательно сбудется.

Считается, что сегодня последний день в году, когда можно купаться в водоёме. Более того, наши предки верили, что если напоследок окунуться в реку или озеро именно на Медовку, отступят все болезни, а душа очистится от грехов. Купаться после праздника считалось дурной приметой. Человека, который ослушается этого запрета, ждут болезни и серьёзные недуги.

На очищение души от грехов стоит надеяться не только после купания. 14 августа обязательно стоит идти в церковь и помолиться. Наши предки поговаривали, что в этот день отпускаются «бабьи» грехи, поэтому на эту традицию стоит обратить особое внимание женщинам.

Шумные застолько на Медовый Спас под запретом не случайно. Начинается Успенский пост, который необходимо смиренно встретить и провести. Отметить праздник нужно тихо, в кругу самых близких. От употребления алкоголя воздержитесь. Кстати, наши пращуры не шумели в этот день ещё и из-за того, что пчёлы боятся громких звуков. Если напугать тружениц в их праздник, на следующий год можно не ждать хорошего урожая мёда.

Народные приметы 14 августа

Перелётные птицы перестают петь и покидают свои гнёзда к наступлению холодных ночей;

Отцветают в садах розы – к скорому похолоданию;

Если на Медовый Спас пасмурно и дождливо, следующему лету быть жарким и плодородным;

Если на Медовый Спас стоит жара, следующее лето, наоборот, будет холодным и неурожайным.

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