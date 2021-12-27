«МедКом» предлагает рязанкам пройти маммографию на новом цифровом комплексе последнего поколения Brestige

Клиника «МедКом» на Бирюзова, 26А предлагает рязанкам пройти маммографию на новом цифровом комплексе последнего поколения Brestige (Корея).

Рак молодеет

Рак молочной железы у женщин стал самым часто диагностируемым типом рака в мире. В 2020 году этот диагноз установлен у 2,3 миллиона женщин, он унёс 685 тысяч жизней. Это самая частая причина смерти от рака у женщин и пятая по частоте причина смерти от рака в целом.

Врачи бьют тревогу — всё чаще рак груди стал выявляться у молодых женщин. Его возникновению способствуют курение, избыточный вес, различные травмы. С возрастом опасность возрастает.

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В то же время это не приговор, особенно на ранних стадиях. Поэтому очень важно выявить заболевание в самом начале. Это можно сделать во время прохождения маммографии.

Маммография — высокоточный метод диагностики заболеваний молочных желез. Опухолевые патологии выявляются даже на ранних стадиях развития, когда полностью отсутствует симптоматика, а это дает возможность полностью излечить болезнь или добиться стойкой ремиссии.

Исследования проводятся с помощью специального аппарата (маммографа) — аналогового или цифрового. Аналоговые системы, значительно уступающие цифровым системам по информативности и функциональным возможностям, в современных медицинских центрах применяются редко. В клинике «МедКом» диагностика выполняется на инновационном цифровом комплексе последнего поколения Brestige (Корея), который фиксирует малейшие изменения в тканях молочных желез. Благодаря высокой точности изображения и минимальной лучевой нагрузке исследование показывает точные и подробные результаты и проходит комфортно для каждой женщины.

Главврач клиники Наталья Рыжавина рекомендует ежегодно проводить обследования женщинам старше 40 лет. Также необходимо регулярно проводить самообследование. Если у женщины появились боли в груди или ближайших лимфоузлах, нащупываются уплотнения, изменилась форма молочных желёз, есть выделения из сосков, обследование на маммографе необходимо провести в экстренном порядке.

— Качественный уровень медицинской аппаратуры имеет огромное значение при проведении обследования, — рассказала Рыжавина. — В клинике «МедКом» на Бирюзова, 26Б установлен корейский цифровой комплекс Brestige — он является инновационной диагностической системой, способной создать четкие, контрастные снимки. Врач видит минимальные отклонения в состоянии тканей. Превосходная эргономика позволяет сделать процедуру максимально комфортной.

Главное достоинство прохождения маммографии на аппарате Brestige в «МедКом» — обнаружение случаев рака на ранних стадиях, когда маммолог еще не может выявить опухоль при пальпации, а сама женщина не чувствует каких-либо изменений. Кроме злокачественных новообразований, маммография выявляет ряд доброкачественных: мастопатия, кальцинаты, фиброаденомы, кисты.

Стоит ли бояться?

Использование медицинской аппаратуры с интеллектуальными функциями дает возможность провести процедуры максимально быстро, информативно, безболезненно, с минимальным уровнем лучевой нагрузки.

Сама процедура проводится довольно просто. Женщина раздевается до пояса, снимает украшения. На область живота надевается свинцовый фартук, защищающий органы брюшной полости от излучения. Далее молочные железы плотно фиксируются специальными пластинами. За 10–15 минут на цифровом аппарате создаются снимки обеих желез, изображения сохраняются в памяти компьютера.

Качественный уровень медицинской аппаратуры имеет огромное значение при проведении обследования. Корейский цифровой комплекс Brestige является инновационной диагностической системой, способной создать четкие, контрастные снимки. Врач видит минимальные отклонения в состоянии тканей. Превосходная эргономика позволяет сделать процедуру максимально комфортной.

Другие преимущества маммографа Brestige:

автоматическая настройка захвата изображения;

автоматический выбор уровня излучения, исходя из плотности молочной железы;

самостоятельная настройка экспозиции снимка;

высокое разрешение изображения;

дополнительные функции (сохранение в памяти, масштабирование, печать, перемещение поворот снимков);

уровень компрессии регулируется микропроцессором.

Маммография в клинике «МедКом» на Бирюзова, 26Б (с выдачей снимка на руки) будет стоить 1150 рублей.

Записаться на маммографию можно по телефону: +7 (4912) 77-92-02.

Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом (врачом).