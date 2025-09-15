Понедельник, 15 сентября, 2025
Общество

Медитации и тонны мороженого: в T2 рассказали, как родители готовились к новому учебному году

Анастасия Мериакри
Фото предоставлено пресс-службой T2, источник — нейросеть MidJourney

Сборы детей к школе — хлопоты приятные, но довольно затратные, а порой даже и нервные. Что и говорить, здесь весьма кстати придется любая возможность сэкономить и набраться сил перед учебным годом. В T2 понимают родителей (и не только родителей!), поэтому в приложении оператора можно обменять лишние гигабайты на скидки и подарки, а перед 1 сентября в подборке появились самые трендовые возможности. Узнали, на что чаще всего меняли интернет-трафик накануне Дня знаний.

Гаджеты для учебы (но это не точно)

Начнем с классики. В топе «обменов» были скидки на смартфоны и умные колонки. Взамен гигабайтов родители получали купоны до 3000 рублей, которые можно потратить на покупку гаджетов. Дети очевидно были не против — ведь с нового телефона можно как звонить маме, так и играть, пока колонка с ИИ ищет в сети решение «домашки».

Блогер Евгений Иванов подтверждает: «Смартфон сейчас действительно важный гаджет для ребенка — и для связи, и для учебы. Мы в этом году тоже покупали, специально дождались скидок. Но важно ограничивать детей по времени использования гаджетов дома».

Релакс в бархатный сезон

Еще один популярный вариант обмена трафика — на проезд по платным трассам, которые ведут к Черному морю, в Питер или в Казань. Такие поездки — «то что доктор прописал»: однозначно помогают укрепить физическое и ментальное здоровье перед новым сезоном ранних подъемов, когда на улице еще темно.

Автор и ведущая медиапроекта «Про личное и публичное» Екатерина Васькова считает, что перед 1 сентября отдых просто необходим: «Бархатный сезон — идеальное время для восстановления ресурса: мягкий климат, меньше людей и возможность переключиться без суеты».

Спокойствие — с медитациями и геотрекингом

Стоит признать: учебный год — это вызов как для детей, так и для их родителей. Неудивительно, что людей интересовали темы успокоения. Клиенты T2 «расплачивались» лишними гигабайтами за подписку «Prosto: медитации и сон», а чтобы не переживать, дошел ли ребенок до школы и вернулся ли домой — выбирали пробный доступ к сервису «Где мои дети», чтобы со смартфона видеть геолокацию их телефонов или умных часов.

Выгодный шопинг: не только тетради

Не менее востребованными оказались промокоды на покупку одежды, обуви, косметики и парфюмерии. Гигабайты трафика «улетали» на получение скидок в топовых маркетплейсах и магазинах, чтобы экипировать детей и радовать взрослых.

Блогер и мама из Владимира Анна Устинова поделилась: «За лето моя дочка-пятиклассница заметно выросла, поэтому в список покупок к новому учебному году, помимо канцтоваров, вошла новая форма, кроссовки, куртка. Многое еще будем приобретать по мере необходимости. Лыжи, например. Промокоды на скидки точно помогут пройти этот челлендж с меньшими потерями для семейного бюджета».

Стратегический запас мороженого

Неочевидно, но факт! Российские врачи утверждают — мороженое помогает снять стресс. Все дело в том, что в состав этого десерта входит аминокислота L-триптофан, которая благотворно влияет на нервную систему. Видимо, это стало причиной, почему скидка в 40% на замороженные продукты в обмен на интернет-трафик стала тоже супер-популярной. Снизить напряжение от мыслей об уроках порцией пломбира — это приятно.

Итоги и немного статистики

По данным T2, за последние месяцы количество обменов трафика в нашей области выросло вдвое, и рекордный рост начался с июля. Это говорит о том, что предложение «попало в точку».

Большой плюс, что эта акция — постоянная, и варианты подарков и скидок в ней регулярно дополняются. К слову, обменять на приятности можно как остатки гигабайтов, так и минуты из тарифа. Сделать это просто в приложении оператора, либо же можно проконсультироваться о сервисе в салонах связи T2.

Реклама: ООО «Т2 Мобайл», ИНН: 7743895280, erid: 2VtzqwXzhCp

