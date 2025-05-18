Мединский объяснил, почему Хрущёв передал Крым Украине

Крым передали Украине в 1954 году для укрепления власти первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, заявил помощник президента Владимир Мединский в программе «Рассказы из русской истории» на телеканале «Соловьев.Live».

По его словам, Хрущев висел на волоске, для него был важен каждый голос, особенно украинских начальников.

«Причина — голоса, личная власть», — заявил Мединский. Передачу объясняли тем, что «там вода идет с Украины, какие-то исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс», рассказал он.

Кроме того, подходящим поводом для передачи полуострова стала 300-летняя годовщина Переяславской рады.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что передача Украине Крыма была подарком от Хрущева, пишет «Лента.ру».