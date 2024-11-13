Среда, 13 ноября, 2024
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Медики «собрали» пациента из Касимова, получившего тяжелейшие травмы в ДТП

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Алексей Самохин
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Рязанская ОКБ рассказала на странице ВКонтакте, как лечили пациента, пострадавшего в аварии.

В начале ноября житель Касимова вместе с женой оказался в ДТП, которое обернулось для него тяжёлыми травмами. На место происшествия сразу же прибыла бригада скорой помощи, оперативно доставившая пострадавшего в Касимовский межмуниципальный медцентр. В больнице после обследования у пациента выявили множественные переломы, серьёзные травмы лица и ног.

Врачи Касимовского ММЦ, оценив тяжесть состояния, связались с Рязанской областной клинической больницей (ОКБ), было принято решение о транспортировке мужчины в травматологический центр. За пациентом немедленно выехала бригада Центра медицины катастроф в сопровождении реаниматолога, ночью его доставили в приёмное отделение ОКБ в Рязани.

Несмотря на позднее время, мультидисциплинарная команда врачей — травматологи, челюстно-лицевые хирурги и реаниматологи — сразу же принялась за дело. Пациента перевели в реанимацию, где провели дополнительные обследования и противошоковые процедуры. Благодаря усилиям медиков его состояние стабилизировалось, врачи приступили к реконструктивным операциям.

Особенность случая заключалась в том, что травмы затрагивали разные области тела и требовали скоординированной работы специалистов нескольких направлений. В результате врачи провели совместную операцию, что помогло сократить нагрузку на организм пациента, ускорить восстановление и сократить сроки лечения.

— Сейчас наш пациент готовится к выписке и с уверенностью смотрит в завтрашний день! — говорится в сообщении на странице ОКБ.

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