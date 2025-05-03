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Общество

Медики рассказали, как провести майские праздники с умом и заботой о здоровье

Алексей Самохин

Как провести майские праздники с умом и заботой о здоровье, рассказали на странице ВКонтакте медики Рязанской ОКБ.

— Майские праздники — прекрасная возможность отдохнуть и зарядиться весенней энергией. Чтобы эти дни прошли действительно хорошо, давайте помнить о простых, но важных правилах безопасности, — пишут эксперты.

Здоровый отдых — лучший отдых!

Идеальный шашлык без вреда для здоровья 

  • Выбирайте свежее мясо и маринуйте его не менее 4-6 часов
  • Готовьте на умеренных углях — не допускайте обугливания
  • Подавайте с большим количеством зелени и овощей 

Трезвый водитель — гарантия безопасности  

  • Лучший вариант — полностью отказаться от алкоголя за рулём
  • Если планируется застолье — сразу определите трезвого водителя
  • Помните: даже небольшая доза алкоголя снижает реакцию 

Весенние перепады температуры

  • Возьмите с собой лёгкую ветровку или демисезонную куртку
  • Обратите особое внимание на защиту от ветра
  • Если промокли или замёрзли — сразу согрейтесь 

Аллергикам на заметку 

  • В период активного цветения ограничьте прогулки в ветреную погоду
  • После возвращения домой промойте нос и смените одежду
  • Всегда носите с собой назначенные врачом препараты 

Солнечная активность 

  • Используйте солнцезащитные средства с SPF
  • Обязательно надевайте головной убор
  • Пейте больше чистой воды 

Отдыхаем с умом 

  • Чередуйте активность и отдых — усталость снижает иммунитет;
  • Не забывайте про режим сна — праздники не повод для бессонных ночей;
  • Больше двигайтесь — прогулки на свежем воздухе укрепляют здоровье!
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