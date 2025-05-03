Медики рассказали, как провести майские праздники с умом и заботой о здоровье

Как провести майские праздники с умом и заботой о здоровье, рассказали на странице ВКонтакте медики Рязанской ОКБ.
Здоровый отдых — лучший отдых!
Идеальный шашлык без вреда для здоровья
- Выбирайте свежее мясо и маринуйте его не менее 4-6 часов
- Готовьте на умеренных углях — не допускайте обугливания
- Подавайте с большим количеством зелени и овощей
Трезвый водитель — гарантия безопасности
- Лучший вариант — полностью отказаться от алкоголя за рулём
- Если планируется застолье — сразу определите трезвого водителя
- Помните: даже небольшая доза алкоголя снижает реакцию
Весенние перепады температуры
- Возьмите с собой лёгкую ветровку или демисезонную куртку
- Обратите особое внимание на защиту от ветра
- Если промокли или замёрзли — сразу согрейтесь
Аллергикам на заметку
- В период активного цветения ограничьте прогулки в ветреную погоду
- После возвращения домой промойте нос и смените одежду
- Всегда носите с собой назначенные врачом препараты
Солнечная активность
- Используйте солнцезащитные средства с SPF
- Обязательно надевайте головной убор
- Пейте больше чистой воды
Отдыхаем с умом
- Чередуйте активность и отдых — усталость снижает иммунитет;
- Не забывайте про режим сна — праздники не повод для бессонных ночей;
- Больше двигайтесь — прогулки на свежем воздухе укрепляют здоровье!