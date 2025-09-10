Медики осмотрели 60 пострадавших в результате ЧП в поселке Лесной

В поселке Лесной Шиловского района медики осмотрели 60 человек. В поселке работала мобильная бригада социального автопоезда «Забота и здоровье».

По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова состав медиков был усилен узкими специалистами, которые, в том числе, провели осмотр жителей, пострадавших в результате ЧП. Жителей поселка принимали отоларинголог и врач-сурдолог, а также невролог, ортопед, кардиолог.

Всего было осмотрено порядка 60 человек. Четырем пациентам из числа пострадавших в результате ЧП, которые пришли на повторную консультацию, было рекомендовано наблюдение у врача по месту жительства. Еще один человек по итогам осмотра направлен на амбулаторное лечение в Шиловскую районную больницу, он обратился к медикам впервые после трагедии. Кроме того, жители поселка получили индивидуальные рекомендации, по необходимости им были выписаны направления на дополнительные обследования в учреждения здравоохранения региона.

Работа автопоезда «Забота и здоровье» организована на регулярной основе в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в целях повышения доступности бесплатной медицинской помощи и социальных услуг жителям сел и деревень.

