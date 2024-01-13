Суббота, 13 января, 2024
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Медик рассказала, как предотвратить тяжёлые последствия магнитных бурь для организма

7info7
Фото PxHere
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Врач-психиатр Надежда Соловьёва дала советы, как вести себя во время магнитных бурь, чтобы избежать неприятных последствий для здоровья. Слова медика публикует Пятый канал.

Соловьёва отмечает, что в период бурь необходимо давать метеозависимым людям питание для мозга. Речь идёт о достаточном количестве воды и прогулках на свежем воздухе:

— Безусловно, в этом году к медикам будет обращаться гораздо больше людей. Самое главное – помочь мозгу именно в эти периоды нормально функционировать, то есть давать нормальное питание, — сказала Соловьёва.

Врач также отметила, что из-за влияния магнитных бурь каждый год дополнительно происходит семь тысяч инсультов и 11 тысяч инфарктов.

Напомним, ранее стало известно, что в 2024 году ожидается повышенная солнечная активность, следовательно, магнитных бурь будет больше.

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