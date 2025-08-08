В рязанском загсе сыграла свадьбу молодая пара – медбрат и медсестра рязанской БСМП Никита и Маргарита. Молодые люди познакомились на работе, историю их любви рассказала руководитель ГУ ЗАГС по Рязанской области Елена Сорокина.

Сейчас парень и девушка заканчивают РязГМУ, он собирается стать хирургом, она – пойдёт в терапию. Молодожёны познакомились на работе. Когда Маргарита пришла в БСМП, стажироваться ей пришлось у более опытного Никиты. Так и начался их роман.

У ребят всё просто — взаимная симпатия, общая работа, ценности. Даже предложение о замужестве получилось незатейливое. Маргарита «просто» нашла коробочку с кольцом. Девушка спросила у парня, когда он будет делать ей предложение. Никита ответил: сейчас!