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«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за апрель 2023 года

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Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за апрель 2023 года.

В апреле 2023 года в Центральном федеральном округе лидеры рейтинга — мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мэр Москвы Сергей Собянин урегулировал вопрос строительства мечети в Косино-Ухтомском районе. Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о заключении соглашений на поставку 5 тыс. автомобилей «Москвич 3» и «Москвич 3е» для такси и каршеринга, столичный таксопарк и парк каршеринга пополнят 2 тыс. электрокаров. Также СМИ сообщали, что президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили индустриальный парк «Руднево», где налажено производство беспилотников. Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая, сообщил в своем Телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал. Мэр Москвы Сергей Собянин в День космонавтики открыл детский технопарк «Наукоград», созданный на базе Московского финансово-юридического университета (МФЮА). Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с Христовым Воскресением.

Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Порядка 200 зарубежных производственных компаний продолжают свою работу на территории Московской области, несмотря на введенные санкции против России, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Также губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что всем обманутым дольщикам в регионе планируют предоставить жилье до конца текущего года. Помимо этого сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр просвещения России Сергей Кравцов посетили гуманитарный кластер, созданный в гимназии имени Евгения Примакова в Одинцовском округе. Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах.

Власти Белгорода объявили об эвакуации жильцов из многоквартирных домов в связи с обнаружением взрывоопасного предмета на улице Шаландина, 15, где 20 апреля взорвался боеприпас с самолета Су-34 ВКС России. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Министерство обороны взорвало бомбу ФАБ-500, после обнаружения которой были эвакуированы около 3 тысяч жителей Белгорода, и был объявлен общегородской режим чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Хутор Лозовая Рудка Борисовского района Белгородской области подвергся атаке ВСУ с использованием беспилотника, пострадавших нет, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Также Вячеслав Гладков сообщил, что поселок Ленинский Шебекинского городского округа подвергся обстрелу ВСУ, пострадавших нет.

Самое заметное перемещение в рейтинге у губернатора Калужской области Владислава Шапши (+3).

3 апреля в Минске президент Александр Лукашенко и губернатор Владислав Шапша обсудили перспективы сотрудничества между Калужской областью и Республикой Беларусь.

Главы регионов Центрального ФО:

Место в рейтингеПеремещение за месяцПерсоныРегионКол-во сообщенийМедиаИндекс
10СОБЯНИН Сергей СеменовичМосква52 208408 352,0
20ВОРОБЬЕВ Андрей ЮрьевичМосковская обл.35 024303 300,4
3+1ГЛАДКОВ Вячеслав ВладимировичБелгородская обл.17 577166 219,1
4-1БОГОМАЗ Александр ВасильевичБрянская обл.9 31783 426,6
50СТАРОВОЙТ Роман ВладимировичКурская обл.7 20964 040,7
6+1РУДЕНЯ Игорь МихайловичТверская обл.10 90344 675,1
7-1ДЮМИН Алексей ГеннадьевичТульская обл.7 08641 575,7
80АРТАМОНОВ Игорь ГеоргиевичЛипецкая обл.8 74634 671,8
9+3ШАПША Владислав ВалерьевичКалужская обл.4 50425 134,6
100МАЛКОВ Павел ВикторовичРязанская обл.4 34723 407,9
11-2ГУСЕВ Александр ВикторовичСмоленская обл.3 30319 551,2
12+1ЕВРАЕВ Михаил ЯковлевичЯрославская обл.3 31715 525,2
13+2ЕГОРОВ Максим БорисовичТамбовская обл.4 73714 236,2
140КЛЫЧКОВ Андрей ЕвгеньевичОрловская обл.3 58113 923,5
15-4АНОХИН Василий НиколаевичВоронежская обл.2 70611 172,0
160АВДЕЕВ Александр АлександровичВладимирская обл.3 37211 058,2
170ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав СергеевичИвановская обл.2 7218 787,1
180СИТНИКОВ Сергей КонстантиновичКостромская обл.3 2707 966,0

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