Медали, фотографии и военные билеты: как в семье рязанской студентки хранят память о герое-фронтовике

Продолжается онлайн-акция «Свидетели поры огневой». Информационное агентство 7info предлагает жителям Рязанской области показать семейные реликвии, связанные с родственниками-участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, а также рассказать о судьбах и подвигах героев. Проект реализуется в дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также в рамках Года защитника Отечества в России.

Время неумолимо движется вперёд, но есть события, которые навсегда остаются в памяти народа. Великая Отечественная война – это не просто страница истории, это судьбы миллионов людей, отдавших свои жизни за мирное небо над нашей головой. Сегодня своей историей решила поделиться Анастасия Мошникова, студентка 1 курса педагогики и социальной работы РГУ имени С.А. Есенина. Ее рассказ является не просто воспоминание о героическом прошлом прадедушки, это еще и отражение миллионов судеб, отдавших свои жизни за мирное небо над нашей головой. Давайте вместе узнаем историю Окунькова Ивана Петровича.

Идут годы… 80 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Всё дальше и дальше она от нас. Но мы не имеем права забывать о ней. Слишком высокой оказалась цена Победы.

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Когда узнала об акции «Свидетели поры огневой», я сразу решила, что расскажу о своём прадедушке- Окунькове Иване Петровиче.

Во многих семьях нашей страны хранятся реликвии родных фронтовиков.

В нашей семье бережно передаются из поколения в поколение медали, ордена, фотографии, красноармейская книжка, военный билет, удостоверения к медалям, орденские книжки моего прадедушки.

История переписывается, людская память коротка. И только старые фотографии хранят молчаливую правду о прошлом и пробуждают желание понять то время и тех людей, которые смотрят на нас с пожелтевших снимков в будущее.

Со старой потрескавшейся фотографии на меня глядят умные, немного печальные глаза доброго человека — моего прадедушки.

На другой фотографии надпись на обороте: «Напамят сваим детям и жене Вера Петро Вера ты извини что я такую плахую вам пасылаю фото но я очин был ро» и дата 29 марта 1945 года. Прадедушка закончил всего 2 класса начальной школы. Что-то не позволило дописать ему эту фразу до конца. Но благодаря этой надписи я узнаю, какой почерк он имел, трогаю буквы, понимая, что он держал это фото в руках. Это словно портал в прошлое, позволяющий нам, современным потомкам, прикоснуться к подвигам и испытаниям, выпавшим на долю наших предков.

На одном из фото изображена группа советских солдат. Пять человек смотрят в фотообъектив, слегка улыбаясь. Среди них мой прадед с медалями, наверное, это его отделение.

Другое фото с надписью на обороте сделано на 28 сентября 1944 года.

Перебирая и рассматривая фотографии, я удивляюсь тому, что, несмотря на трудности и ужасы войны, прадедушка и его товарищи там улыбаются. От них такая энергия и такая уверенность в своей силе, что я понимаю — Россию не победить!

С трепетом беру в руки военный билет в красной обложке, потёртый, с пожелтевшими страницами. Открываю и читаю: Окуньков Иван Петрович родился в 1909 году, гражданская специальность — слесарь 4 разряда. Рост — 161, размер обуви — 41. Демобилизован в ноябре 45 года.

А вот маленькая, потрёпанная от времени красноармейской книжка с пятиконечной звездой на обложке, которая хранит скупые записи о награждениях, фронтах, на которых воевал мой прадедушка, общие сведения об образовании, гражданской специальности, годе и месте призыва.

Вторая страничка в самом верху извещает, что книжку необходимо всегда иметь при себе, не имеющих книжки-задерживать. Книжка выполняла роль идентификатора личности бойца и имела силу даже при отсутствии фотографии. Красноармейские книжки обязательно должны были находиться в нагрудном кармане бойца. Ниже книжка удостоверяет личность моего прадедушки, читаем: Окуньков Иван Петрович, личная подпись владельца книжки, подпись командира роты, дата выдачи и большая печать полка.

На четвёртой страничке сведения о месте рождения и семье, указано, что жена — Вера Петровна. Пятая страничка книжки знакомит с этапами прохождения службы и ранениями. На остальных страничках идут сведения о выданном вещевом имуществе, которое состояло из пилотки — 1, шинели — 1, гимнастёрки — 1, шаровар — 1, рубахи нательной — 2 котелка — 1 и т.д.

Это живая история, застывшая в бронзе и серебре, хранящая тепло рук тех, кто её заслужил.

Медаль «За отвагу» была высшей медалью СССР. Особенно её ценили фронтовики- ведь вручалась она только тем воинам, кто проявлял исключительную храбрость в бою. Это главное её отличие от некоторых других медалей и орденов, которые нередко вручались «за участие».

Прадедушка получил две медали «За отвагу». Первую 26 марта 1944 года (№ 892148). Работая командиром телефонного отделения 2-го мотострелкового батальона, обеспечивая беспрерывную связь с ротами товарищ Окуньков повёл своё отделение на отражение контратаки противника. Личным оружием уничтожил до 6 гитлеровцев.

Вторую медаль прадедушка получил 23 сентября 1944 года (№ 1770342). Из наградного листа: товарищ Окуньков своей работой всегда обеспечивал связь с подразделениями в любой обстановке. Лично два раза исправлял телефонную линию и из автомата уничтожил 2-х солдат противника и 4-х солдат взял в плен.

Также сохранилась медаль «За боевые заслуги» 28 октября 1944 года (№ 1705922). За непосредственное участие в героическом штурме и освобождении Белграда Окуньков Иван Петрович был награждён медалью «За освобождение Белграда» (сохранилось удостоверение № 108825).

Особое место в ряду государственных наград Советского Союза занимает орден Отечественной войны. Эта награда была учреждена по приказу самого И.В. Сталина. В отличие от всех остальных наград, она носилась на правой стороне груди. У нас сохранилось два ордена прадедушки: I и II степени. На обратной стороне ордена — надпись «монетный двор» и номерной знак того, кому он принадлежит (№ 1235992 и № 4922343). Орденские книжки подписаны секретарём Президиума Верховного Совета СССР.

После войны моему прадедушке также вручались юбилейные медали, которые мы тоже бережно храним. В архивных документах на сайтах «Память народа», «Подвиг народа» отражаются награды прадедушки, приказы, можно ознакомиться с журналом боевых действий части.

Никакой ценой нельзя измерить эти награды, потому что это святыни, это реликвии, которым мы должны поклоняться всю жизнь.

Когда я смотрю на медаль, я вижу не только подвиг прадеда, но и лица всех тех, кто его окружал: его товарищей по оружию, его друзей, его родных и близких. Я вижу их страдания, их надежды, их веру в победу. И я понимаю, что они внесли свой вклад в общее дело. Все они — герои своего времени.

Наши семейные реликвии не лежат мёртвым грузом. Я уже несколько лет участвую в различных акциях, рассказываю о боевом пути своих прабабушек и прадедушек. В день Победы я одеваю военную гимнастёрку и с гордостью иду на парад, на шествие Бессмертного полка с их портретами.

Не могу не сказать, что в последние годы предпринимается многочисленные попытки переписать историю Великой Отечественной войны и её итоги. Я понимаю — этого нельзя допустить. В каждой войне первая жертва -это истина. Поэтому так важно помнить каждого солдата. Забыть — это значит предать прошлое.

Дорогой прадедушка, я постараюсь быть достойной твоей памяти…

Примите участие в акции «Свидетели поры огневой». Присылайте на почту svideteliporyognevoy@yandex.ru сопроводительный рассказ и фотографии семейных реликвий, которые принадлежали или принадлежат вашим близким — участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Все фото и истории будут опубликованы на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях под хештегом #СвидетелиПорыОгневой.