Мечту ветерана ВОВ исполнили в Сасовском летном училище

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Сасовского округа Александр Осипов 18 марта отметил 99-й день рождения. В этот день сотрудники муниципального культурного центра совместно с руководством Сасовского летного училища гражданской авиации исполнили мечту именинника. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Александр Осипов давно хотел посетить летное училище. Его желание воплотилось в жизнь. Для ветерана организовали экскурсию по территории училища, рассказали о достопримечательностях Авиагородка. Александру Осипову удалось побывать на аэродроме и понаблюдать за полетами курсантов.

Заместитель главы администрации Сасовского округа Людмила Амелина и директор летного училища гражданской авиации Константин Соколов в конце экскурсии поздравили ветерана и вручили ему подарки. Курсанты и солист песенного ансамбля «Звонница» Александр Федоров подарили имениннику музыкальные номера.