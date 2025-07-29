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Экономика и бизнес

Мебельная фабрика «Алвест» повысит выработку благодаря федпроекту «Производительность труда»

Анастасия Мериакри

Один из крупнейших в России производителей мебели «Алвест» подвел итоги первых трех месяцев участия в федеральном проекте «Производительность труда». На предприятии состоялось закрытие этапа диагностики.

«Алвест» присоединился к проекту в марте 2025 года. С помощью методик бережливого производства эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса выявили основные виды производственных потерь: долгий поиск материалов, переделка и доработка брака, неоптимальная организация запасов и логистики. Совместно с экспертами РЦК сотрудники компании предложили более 150 решений по устранению выявленных потерь. В частности, на эталонном участке внедряются инструменты бережливого производства: стандартизированная работа, система 5С, производственный анализ и автономное обслуживание. Также планируется сокращение пересечений потоков, зонирование и визуализация, утверждение лимитов используемых материалов.

В результате без привлечения дополнительных ресурсов «Алвест» планирует снизить время протекания рабочих процессов на 16%, а незавершенное производство ― на 14%. Общая выработка предприятия вырастет на 57%. Впереди у команды «Алвеста» ― реализация намеченных планов.

Напомним, рязанский РЦК с 2018 года помогает предприятиям региона оптимизировать рабочие процессы, улучшать условия труда и сокращать потери с помощью бережливых технологий. Это один из инструментов достижения целей федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Стать участниками проектов по повышению производительности можно подав заявку на портале производительность.рф.

Мебельная фабрика «Алвест» повысит выработку благодаря федпроекту «Производительность труда» В результате без привлечения дополнительных ресурсов «Алвест» планирует снизить время протекания рабочих процессов на 16%, а незавершенное производство ― на 14%. Общая выработка предприятия вырастет на 57%.
Мебельная фабрика «Алвест» повысит выработку благодаря федпроекту «Производительность труда» В результате без привлечения дополнительных ресурсов «Алвест» планирует снизить время протекания рабочих процессов на 16%, а незавершенное производство ― на 14%. Общая выработка предприятия вырастет на 57%.
Мебельная фабрика «Алвест» повысит выработку благодаря федпроекту «Производительность труда» В результате без привлечения дополнительных ресурсов «Алвест» планирует снизить время протекания рабочих процессов на 16%, а незавершенное производство ― на 14%. Общая выработка предприятия вырастет на 57%.

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