МЧС выпустило метеопредупреждение в связи с тридцатиградусным морозом в Рязанской области

Синоптики прогнозируют в Рязанской области понижение температуры до -30 градусов. Такие значения столбики термометров могу показать в ночь на понедельник, 8 января. В связи с этим ГУ МЧС России по региону выпустило метеопредупреждение.

Согласно прогнозам, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер — западного направления, до 9 м/с. Ночью ожидается от -28 до -26 градусов, местами -30 градусов. Днём столбики термометров будут колебаться от -22 до -17 градусов.