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МЧС выпустило метеопредупреждение в связи с тридцатиградусным морозом в Рязанской области

7info7
Изображение от wirestock на Freepik
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Синоптики прогнозируют в Рязанской области понижение температуры до -30 градусов. Такие значения столбики термометров могу показать в ночь на понедельник, 8 января. В связи с этим ГУ МЧС России по региону выпустило метеопредупреждение.

Согласно прогнозам, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер — западного направления, до 9 м/с. Ночью ожидается от -28 до -26 градусов, местами -30 градусов. Днём столбики термометров будут колебаться от -22 до -17 градусов.

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