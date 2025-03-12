МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев из-за тумана

МЧС предупредило рязанцев о тумане 12 марта. Метеопредупреждение опубликовал официальный сайт регионального ГУ МЧС России.

По данным Гидрометцентра, на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200–800 м. Неблагоприятные условия сохранятся до второй половины дня.

При тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий. Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо:

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-лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;

-пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог;

-водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;

-водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;

-помните, что на скользкой дороге нельзя тормозить резко.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб 101.

Сотрудники МЧС убедительно просят соблюдать скоростной режим.