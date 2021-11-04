МЧС вновь предупредило рязанцев о тумане

Региональное ГУ МЧС России вновь выпустило метеопредупреждение для рязанцев.

В ближайший час с сохранением ночью и утром 5 ноября на территории Рязанской области местами ожидается туман. Видимость на дорогах во время этого метеоявления составит от 200 до 800 метров.

При тумане возникают такие факторы опасности как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий. Чтобы максимально обезопасить себя во время тумана, необходимо:

-лицам, страдающим сердечно-сосудистыми, астматическими заболеваниями, воздержаться от выхода на улицу;

-пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц, дорог;

-водителям транспортных средств снизить скорость движения, строго соблюдать правила дорожного движения;

-водителям следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб 101.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 21-63-04.