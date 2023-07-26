Среда, 26 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

МЧС рассказало о задымлении на станции в Сасове

7info

Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области сообщила подробности инцидента на железнодорожном вокзале в Сасове.

В 07:25 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Рязанской области поступило сообщение о задымлении вагонов грузового состава на железнодорожной станции города Сасово Рязанской области.

В 8:20 пожар был локализован на площади 80 м.кв., в 8:57 — ликвидирован.
В тушении участвовало 13 человек, привлекалось 5 единицы техники и пожарный поезд.

Для обеспечения безопасности на время тушения проведена эвакуация людей из вокзала и привокзальной площади.

Из ближайших домов эвакуировано 119 человек, размещены в школе 106.

К месту происшествия выехала лаборатория для контроля ПДК в воздухе.

Пострадавших нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Рязанские аграрии приступили к уборке зерновых культур

В работах задействовано около 100 комбайнов, ожидается, что в пик уборочной кампании это число достигнет 1500 комбайнов.

День Крещения Руси 28 июля: традиции, приметы и запреты православного праздника

Какие традиции свойственны для этого дня? На какие приметы и запреты стоит обратить внимание в этот день?

Житель Рязани выращивал коноплю в Спасском районе

Рязанцу грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Мошенники, обманувшие пенсионеров на 1,6 млн рублей, получили серьёзные сроки

В январе 2022 года злоумышленники обзванивали потерпевших от имени родственников и сообщали заведомо ложную информацию о привлечении их близких к уголовной ответственности

Астролог Новокрещенская назвала самые опасные даты августа 2023 года

Планетарные движения могут неслабо "ударить" по людям!

Сериал «Универ» возвращается на экраны

21 июля стартовали съёмки проекта «Универ. 13 лет спустя» – продолжения сериалов «Универ. 10 лет спустя», «Универ. Новая общага» и «Универ».

В Рязани Toyota RAV4 сбила 8-летнего мальчика на самокате

Ребёнок получил травмы, пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Волгоградца убил тихий и незаметный враг прямо на рабочем месте

На рабочем месте под Волгоградом погиб 36-летний местный житель, сообщили V1.RU в Следственном комитете. Труп обнаружил спустя несколько часов после смерти брат погибшего. «Волгоградца убил тихий и незаметный враг, который действовал молниеносно», – говорится в публикации. По предварительной версии, мужчина умер в сторожке рядом с поселком Равнинный, где он жил...

Прогноз магнитных бурь на август 2023: ожидается несколько серьёзных геоударов

Несколько дней предстоящего месяца мы будем ощущать последствия солнечной активности, но некоторых даже незначительные колебания солнечной энергии смогут вывести из равновесия.

В Дагестане муж отрезал себе гениталии и положил их на останки убитой жены

В больницу попал житель Лакского района Дагестана, которого подозревают в убийстве жены, пишет телеграм-канал Baza. По предварительной информации, 29-летний мужчина лишил возлюбленную жизни и выколол ей глаза. После этого предполагаемый злоумышленник пытался расчленить тело, отрезал себе гениталии и положил их сверху на останки женщины. Причиной трагедии стала ревность нападавшего к...

Шебекинцы пожаловались на громкий ремонт крыши ранним утром

Жители Шебекино пожаловались главе муниципалитета Владимиру Жданову на громкий ремонт крыши, пишет «Бел.Ру». По словам белгородцев, строители начинают заниматься ремонтными работами с шести утра. «Что происходит? Муж поднялся узнать, почему в такое раннее время и объяснил, что у нас спит маленький ребенок», – отметила местная жительница. Жданов извинился за причиненные...

В Касимове приступили к нанесению дорожной разметки

Подрядчик обозначает пешеходные переходы, искусственные неровности, стоп-линии. Затем будет нанесена осевая разметка.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected]. Реклама: [email protected].

Техподдержка: [email protected].

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации