МЧС рассказало о задымлении на станции в Сасове

Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области сообщила подробности инцидента на железнодорожном вокзале в Сасове.
В 07:25 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Рязанской области поступило сообщение о задымлении вагонов грузового состава на железнодорожной станции города Сасово Рязанской области.
В 8:20 пожар был локализован на площади 80 м.кв., в 8:57 — ликвидирован.
В тушении участвовало 13 человек, привлекалось 5 единицы техники и пожарный поезд.
Для обеспечения безопасности на время тушения проведена эвакуация людей из вокзала и привокзальной площади.
Из ближайших домов эвакуировано 119 человек, размещены в школе 106.
К месту происшествия выехала лаборатория для контроля ПДК в воздухе.
Пострадавших нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено.