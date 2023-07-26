МЧС рассказало о задымлении на станции в Сасове

Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области сообщила подробности инцидента на железнодорожном вокзале в Сасове.

В 07:25 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Рязанской области поступило сообщение о задымлении вагонов грузового состава на железнодорожной станции города Сасово Рязанской области.

В 8:20 пожар был локализован на площади 80 м.кв., в 8:57 — ликвидирован.

В тушении участвовало 13 человек, привлекалось 5 единицы техники и пожарный поезд.

Для обеспечения безопасности на время тушения проведена эвакуация людей из вокзала и привокзальной площади.

Из ближайших домов эвакуировано 119 человек, размещены в школе 106.

К месту происшествия выехала лаборатория для контроля ПДК в воздухе.

Пострадавших нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено.