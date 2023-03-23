Четверг, 23 марта, 2023
Татьяна Проводина

МЧС предупреждает жителей Рязанской области об усилении ветра

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

На территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с. Об этом сообщает региональный главк МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков.

В чрезвычайном ведомстве призвали граждан соблюдать правила безопасности. В непогоду нельзя стоять под крышами домов, ЛЭП, деревьями и рекламными конструкциями. По возможности следует ограничить время нахождения на улице.

Метеопредупреждение будет действовать до конца суток 23 марта с сохранением ночью и днём 24 марта.

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