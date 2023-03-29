МЧС предупреждает жителей Рязанской области об усилении ветра

В среду, 29 марта, на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами от 12 до 17 м/с.

Об этом со ссылкой на прогноз Рязанского гидрометцентра предупреждает Главное управление МЧС по региону.

Метеопредупреждение будет действовать до конца дня 29 марта.

Граждан призвали соблюдать правила безопасности. В непогоду нельзя стоять под крышами домов, ЛЭП, деревьями и рекламными конструкциями. По возможности следует ограничить время нахождения на улице.