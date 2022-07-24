МЧС предупреждает жителей Рязанской области о тумане утром 24 июля.

Местами на территории региона видимость может составлять 200-500 метров, – сообщили в ГУ МЧС по Рязанской области.

В ведомстве напомнили, что из-за снижения видимости возможны затруднения движения транспорта и повышение вероятности ДТП.

В ГУ МЧС по региону рекомендовали пешеходам быть предельно внимательными при переходе проезжей части, водителям – снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД, а также отказаться от лишних манёвров. На скользкой дороге нельзя резко тормозить, – отметили в МЧС.

Людям с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями советуют воздержаться от пребывания на улице.