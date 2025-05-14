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Изображение от freepik
Общество

МЧС предупреждает рязанцев о сильном ветре

Анастасия Мериакри

МЧС предупреждает рязанцев о неблагоприятных метеорологических условиях. Сообщение опубликовано региональным министерством.

В ближайший час с сохранением до конца суток на территории области местами ожидается ветер порывами до 12–17 м/с.

МЧС России предупреждает: не стойте под рекламными конструкциями и крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. Если есть возможность, ограничьте время пребывания на улице. Приготовьте фонарик на случай отключения электричества.

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