МЧС предупреждает рязанцев о сильном ветре

МЧС предупреждает рязанцев о неблагоприятных метеорологических условиях. Сообщение опубликовано региональным министерством.
В ближайший час с сохранением до конца суток на территории области местами ожидается ветер порывами до 12–17 м/с.
МЧС России предупреждает: не стойте под рекламными конструкциями и крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. Если есть возможность, ограничьте время пребывания на улице. Приготовьте фонарик на случай отключения электричества.
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