Татьяна Проводина

МЧС предупредило жителей Рязанской области о грозе и порывистом ветре

Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

На территории региона местами ожидается гроза. Скорость порывов ветра при грозе может составить от 12 до 17 м/с.

Об этом сообщает ГУ МЧС по региону, ссылаясь на данные Рязанского гидрометцентра. На сайте чрезвычайного ведомства отмечается, что метеопредупреждение будет действовать в ближайший час с сохранением до вечера 9 августа.

В МЧС призвали граждан соблюдать правила безопасности. Нельзя стоять под крышами домов, рекламными щитами, ЛЭП и деревьями. При непогоде нужно ограничить время нахождения на улице.

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