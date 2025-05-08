МЧС предупредило рязанцев о заморозках в праздничные дни

МЧС России по Рязанской области выпустило предупреждение для жителей региона. Рязанцев просят быть осторожными в период с 9 по 10 мая.
Согласно прогнозу погоды, ночью и утром с 9 по 10 мая на территории области будут заморозки. Температура воздуха упадет до -5°С.
Единый номер службы спасения — 112.
Напомним, 9 мая будет самым холодным днем недели.
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