МЧС предупредило рязанцев о заморозках в праздничные дни

МЧС России по Рязанской области выпустило предупреждение для жителей региона. Рязанцев просят быть осторожными в период с 9 по 10 мая.

Согласно прогнозу погоды, ночью и утром с 9 по 10 мая на территории области будут заморозки. Температура воздуха упадет до -5°С.

Единый номер службы спасения — 112.

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Напомним, 9 мая будет самым холодным днем недели.