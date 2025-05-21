МЧС предупредило рязанцев о высокой пожарной опасности в ближайшие четыре дня

В Рязанской области в период с 22 по 25 мая 2025 года ожидается высокая пожарная опасность (4 класс).

В условиях засухи и жаркой погоды трава и лесная подстилка загораются как порох. Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб 101.

Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рязанской области – 8 (4912) 20-24-90.