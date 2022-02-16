МЧС предупредило рязанцев о возможном сходе снега и наледи с крыш

ГУ МЧС России по Рязанской области предупредило жителей региона о возможном сходе снега и наледи с крыш. Сообщение появилось на сайте ведомства 16 февраля.
В МЧС пояснили, что из-за повышения температуры и обильно выпавшего снега существует риск возникновения несчастных случаев.
Спасатели просят рязанцев быть осторожными и соблюдать простые правила: не приближаться к домам со скатными крышами, не оставлять автомобили под карнизами с сосульками, не ходить по улице с наушниками, чтобы была возможность услышать звук падающей наледи.
Жителям региона также рекомендуют обращать внимание на прогноз погоды.