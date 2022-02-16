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Среда, 16 февраля, 2022

МЧС предупредило рязанцев о возможном сходе снега и наледи с крыш

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МЧС предупредило рязанцев о возможном сходе снега и наледи с крыш

Александр Ильин

ГУ МЧС России по Рязанской области предупредило жителей региона о возможном сходе снега и наледи с крыш. Сообщение появилось на сайте ведомства 16 февраля. 

В МЧС пояснили, что из-за повышения температуры и обильно выпавшего снега существует риск возникновения несчастных случаев. 

Спасатели просят рязанцев быть осторожными и соблюдать простые правила: не приближаться к домам со скатными крышами, не оставлять автомобили под карнизами с сосульками, не ходить по улице с наушниками, чтобы была возможность услышать звук падающей наледи. 

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Жителям региона также рекомендуют обращать внимание на прогноз погоды.

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