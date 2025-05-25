МЧС предупредило рязанцев о сохранении высокой пожарной опасности

В Рязанской области выпустили метеопредупреждение. МЧС предупреждает жителей о высокой температуре воздуха.
С 25 по 28 мая в Рязанской области местами сохранится высокая пожарная опасность 4 класса. Жителей области просят быть осторожными и учитывать данную информацию.
В условиях засухи и жаркой погоды трава и лесная подстилка загораются как порох. Если Вы заметили пожар, звоните на единый номер вызова экстренных служб 101.
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