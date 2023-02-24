МЧС предупредило рязанцев о снегопаде и метелях

По данным синоптиков, до конца суток 24 февраля, ночью и днем 25 февраля на территории Рязанской области ожидается снег, местами сильный. Соответствующее метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Метеорологи также ожидают метели, снег, переходящий в мокрый и дожди. Возможно налипание мокрого снега, ветер местами усилится до 15 метров в секунду.

На дорогах образуются снежные заносы, гололедица, видимость во время осадков сильно ухудшится.

МЧС призывает рязанцев соблюдать осторожность.