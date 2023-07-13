Четверг, 13 июля, 2023
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МЧС предупредило рязанцев о сильном ветре

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МЧС Рязанской области выпустило метеопредупреждение о сильных порывах ветра в регионе.

Согласно информации ведомства, в ближайшее время и до 20 часов 13 июля на территории Рязанской области местами ожидаются порывы ветра 12-17 метров в секунду.

МЧС просит рязанцев соблюдать правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями; по возможности ограничить время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держать наготове электрический фонарь, не пользоваться для освещения открытым огнем – это опасно и может стать причиной пожара.

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