МЧС предупредило рязанцев о сильном ветре

МЧС Рязанской области выпустило метеопредупреждение о сильных порывах ветра в регионе.

Согласно информации ведомства, в ближайшее время и до 20 часов 13 июля на территории Рязанской области местами ожидаются порывы ветра 12-17 метров в секунду.

МЧС просит рязанцев соблюдать правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями; по возможности ограничить время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держать наготове электрический фонарь, не пользоваться для освещения открытым огнем – это опасно и может стать причиной пожара.