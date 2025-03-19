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Фото: Изображение от freepik
Погода

МЧС предупредило рязанцев о сильном ветре

Анастасия Мериакри

МЧС по Рязанской области предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях.

В ближайший час, с сохранением до конца суток 19 марта, ночью и утром 20 марта на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с.

МЧС России рекомендует:

  • В случае отключения электричества не использовать для освещения открытый огонь,
  • соблюдать правила использования печного оборудования и электронагревательных приборов,
  • быть внимательным на дороге, соблюдать скоростной режим, 
  • во время порывов ветра не стоять под рекламными и другими конструкциями. 

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