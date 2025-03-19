МЧС предупредило рязанцев о сильном ветре

МЧС по Рязанской области предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях.
В ближайший час, с сохранением до конца суток 19 марта, ночью и утром 20 марта на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с.
МЧС России рекомендует:
- В случае отключения электричества не использовать для освещения открытый огонь,
- соблюдать правила использования печного оборудования и электронагревательных приборов,
- быть внимательным на дороге, соблюдать скоростной режим,
- во время порывов ветра не стоять под рекламными и другими конструкциями.