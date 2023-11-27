МЧС предупредило рязанцев о ледяном дожде

МЧС предупредило жителей Рязани о неблагоприятных погодных условиях. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального управления ведомства.

Ночью, в первой половине дня понедельника, 27 ноября ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, возможен ледяной дождь. Местами осадки будут сильными.

В отдельных районах Рязанской области ожидаются метели, налипание мокрого снега, гололёд, сильная гололедица на дорогах.

Картину дополнит сильный ветер, скорость которого порывами достигнет 15-20 м/с.

Погода в Рязанской области лучше, чем в Крыму, где ветер снёс журналистку во время эфира.