Понедельник, 27 ноября, 2023
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МЧС предупредило рязанцев о ледяном дожде

7info
Изображение создано с помощью ИИ
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МЧС предупредило жителей Рязани о неблагоприятных погодных условиях. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального управления ведомства.

Ночью, в первой половине дня понедельника, 27 ноября ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, возможен ледяной дождь. Местами осадки будут сильными.

В отдельных районах Рязанской области ожидаются метели, налипание мокрого снега, гололёд, сильная гололедица на дорогах.

Картину дополнит сильный ветер, скорость которого порывами достигнет 15-20 м/с.

Погода в Рязанской области лучше, чем в Крыму, где ветер снёс журналистку во время эфира.

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