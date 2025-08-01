МЧС предупредило о грозах, ливнях и шквалистом ветре в Рязанской области

Днём 1 августа на территории Рязанской области ожидается неблагоприятная погода. По данным синоптиков, местами сохранятся грозы, в отдельных районах возможны сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра с порывами до 12–17 м/с.

Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Важно соблюдать меры безопасности!

Не укрывайтесь под деревьями, линиями электропередачи, рекламными конструкциями и крышами зданий.

По возможности сократите время пребывания на улице во время непогоды.

В случае отключения электроэнергии вечером держите под рукой фонарик.

Не используйте открытый огонь (свечи, керосинки и т. д.) — это может привести к пожару.

Следите за обновлениями прогноза погоды и предупреждениями от МЧС.