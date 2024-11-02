МЧС показало видео тушения крупного пожара в Касимове

ГУ МЧС России по Рязанской области показало видео тушения пожара в Касимове. Запись опубликовал телеграм-канал ведомства.

Нежилой многоквартирный дом загорелся 31 октября около 8 часов вечера. К моменту прибытия пожарных, здание горело по всей площади. Существовала угроза перехода огня на соседний жилой дом, из которого оперативно эвакуировались 10 человек.

На месте происшествия работали 7 единиц техники и 27 огнеборцев. Общая площадь пожара составила 225 квадратных метров. Люди не пострадали.

Быстрому распространению огня способствовало позднее обнаружение пожара.