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МЧС показало видео тушения крупного пожара в Касимове

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Алексей Самохин

ГУ МЧС России по Рязанской области показало видео тушения пожара в Касимове. Запись опубликовал телеграм-канал ведомства.

Нежилой многоквартирный дом загорелся 31 октября около 8 часов вечера. К моменту прибытия пожарных, здание горело по всей площади. Существовала угроза перехода огня на соседний жилой дом, из которого оперативно эвакуировались 10 человек.

На месте происшествия работали 7 единиц техники и 27 огнеборцев. Общая площадь пожара составила 225 квадратных метров. Люди не пострадали.

Быстрому распространению огня способствовало позднее обнаружение пожара.

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