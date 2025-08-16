Спасение трёх человек из-под завалов на заводе в Шиловском районе попало на видео

18+.
Из-под завалов на предприятии в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области спасены три человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, во время ЧП пострадали 129 человек, из них 9 — погибли.
МЧС опубликовало видео спасения трёх мужчин. Одного из них нашёл кинологический расчёт.
Материалы по теме:
Круглосуточный штаб помощи пострадавшим действует в посёлке Лесной Шиловского района
Пять человек погибли, более 100 пострадали во время ЧП на предприятии в Рязанской области
После ЧП на предприятии в Рязанской области возбудили уголовное дело
МЧС: пожар в посёлке Лесной тушат 70 специалистов и 28 единиц техники
Опергруппа: в результате ЧП в Шиловском районе по предварительным данным погибли не менее 3 человек
СК проверяет обстоятельства ЧП на предприятии в поселке Лесной
Опергруппа Рязанской области сообщила о ЧП в Шиловском районе