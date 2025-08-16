Спасение трёх человек из-под завалов на заводе в Шиловском районе попало на видео

18+.

Из-под завалов на предприятии в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области спасены три человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, во время ЧП пострадали 129 человек, из них 9 — погибли.

МЧС опубликовало видео спасения трёх мужчин. Одного из них нашёл кинологический расчёт.

