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Воскресенье, 27 февраля, 2022

МЧС объяснило появление пожарных у ТРЦ «Премьер» в Рязани

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МЧС объяснило появление пожарных у ТРЦ «Премьер» в Рязани

7info
Фото: телеграм-канал «аТипичная Рязань».

Пожарная машина утром 27 февраля появилась рядом с ТРЦ «Премьер» в Рязани для подготовки к учениям. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России Рязанской области. 

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Снимок опубликовал телеграм-канал «аТипичная Рязань».

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