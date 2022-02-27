МЧС объяснило появление пожарных у ТРЦ «Премьер» в Рязани

Пожарная машина утром 27 февраля появилась рядом с ТРЦ «Премьер» в Рязани для подготовки к учениям. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России Рязанской области.
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Снимок опубликовал телеграм-канал «аТипичная Рязань».
Пожарная машина утром 27 февраля появилась рядом с ТРЦ «Премьер» в Рязани для подготовки к учениям. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России Рязанской области.
Снимок опубликовал телеграм-канал «аТипичная Рязань».
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