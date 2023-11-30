Четверг, 30 ноября, 2023
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МЦД продлят из Подмосковья до Рязани

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Изображение от wirestock на Freepik
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Московские центральные диаметры планируют продлить от Подмосковья до Рязани. Об этом заявил руководитель департамента транспорта столицы Максим Ликсутов в интервью РБК.

Имеющиеся конечные станции диаметров будут пересадочным пунктом. Например, пассажирам из Тулы будет необходимо доехать до Подольска, а там пересесть на другой поезд, который отвезет их в Москву.

Жители Рязани для пересадки будут ехать до Раменского.

В ходе реализации планов планируется обновить подвижной состав и станции, чтобы привести сервис к московским стандартам.

Кроме Рязанского региона, МЦД свяжет со столицей Тульскую, Орловскую, Ярославскую и Владимирскую области.

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