Президент США Дональд Трамп продолжает использовать резкие заявления в рамках политического пиара. Об этом заявил в интервью «Абзацу» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук, комментируя слова американского лидера о приближении атомных подлодок США к российским берегам.

По мнению эксперта, подобные заявления не имеют под собой реальных оснований и преследуют исключительно цель произвести впечатление на американскую публику.

«Трамп — прирожденный шоумен. Он мастерски играет на публику и занимается исключительно политическим пиаром. Кто может проверить, действительно ли атомные лодки изменили курс? Никто, потому что такие данные засекречены. Подлодки всех ядерных держав — России, США, Франции и других — уже десятилетиями патрулируют Мировой океан в стратегически важных точках. То, о чём говорит Трамп, — не новость, а очередной блеф», — подчеркнул Матвийчук.

Эксперт уверен, что цель заявления — вовсе не давление на руководство России, а демонстрация силы для внутренней аудитории в США.

«Он не пытается напугать ни Путина, ни Медведева. Это выступление ориентировано на его избирателей, чтобы показать, что он решительный лидер», — добавил Матвийчук.

По его словам, ответом на подобные заявления со стороны Москвы может быть лишь напоминание о ядерном потенциале России. Матвийчук отметил, что российские субмарины несут на борту мощные боеголовки, способные нанести смертельный удар не только по США, но и по всему миру.

Напомним, что накануне Дональд Трамп вновь сделал громкое заявление, утверждая, что отдал приказ разместить американские атомные подлодки «ближе к России». При этом он не уточнил, с какой целью было принято это решение, лишь добавив, что ядерное оружие по-прежнему остаётся самой серьёзной угрозой для человечества.