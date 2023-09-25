Матвиенко обсудила с руководством Рязанской области развитие региона

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с руководством Рязанской области. Вопросы социально-экономического развития региона спикер СФ обсудила с губернатором Павлом Малковым и председателем областной Думы Аркадием Фоминым.

Матвиенко отметила рост промышленного производства, развитие АПК Рязанской области. При этом она подчеркнула необходимость уделять больше внимания вопросам экологии и затронула тему демографии в регионе.

Глава верхней палаты парламента высоко оценила работу региональной команды в ходе заседаний комитетов Совета Федерации.

— Наша основная задача — помочь региону в вопросах, где нужна федеральная поддержка, — заявила она.

Матвиенко акцентировала внимание руководства Рязанской области на том, что важной целью в работе сенаторов остается реализация Постановлений СФ о государственной поддержке социально-экономического развития регионов.

Павел Малков поблагодарил за возможность провести Дни Рязанской области в Совете Федерации.

— На встречах с комитетами открыто поднимались проблемные темы. Рассчитываем, что важные для региона вопросы найдут отражение в Постановлении СФ, — сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что за год наблюдается прогресс на каждом направлении развития субъекта РФ.

Валентина Матвиенко и Павел Малков также осмотрели выставку, посвященную истории и перспективам развития Рязанской области. На экспозиции представлена информация о достижениях в промышленности, агропромышленном и оборонно-промышленном комплексах региона, о социальной политике и объектах здравоохранения, сохранении народных художественных промыслов и туризме.