Маткапитал в Рязанской области можно будет потратить на лечение детей.

О расширении возможностей использования материнского капитала в регионе сообщает областное правительство.

С 2022 года в регионе введено новое направление расходования средств регионального маткапитала – возмещение затрат на медицинские услуги, оказанные детям. Оплачиваются услуги, которые оказывают медорганизации и ИП с лицензиями на медицинскую деятельность.

Первоначально семейный капитал можно было потратить на улучшение жилищных условий. В Рязанской области за счёт средств регионального материнского капитала 9 тысяч многодетных семей улучшили свои жилищные условия.

Документы на получение маткапитала оформляются в МФЦ или на портале Госуслуг. В текущем году размер семейного капитала составляет 77 912,32 рубля.

Подробности на сайте Управления соцзащиты.