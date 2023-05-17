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Маткапитал разрешат использовать на покупку жилья по исламскому банкингу

7info

Материнский капитал разрешат использовать для покупки жилья по принципам исламского банкинга. Это будет предусмотрено поправками к законопроекту о партнерском финансировании, однако для этого придется обратиться именно в банк, рассказал «Известиям» замдиректора юридического департамента ЦБ Максим Филимонов.

 Некредитные финорганизации смогут предоставлять другие продукты. Эксперимент по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане начнется с 1 июля 2023 года и продлится два года.

Перечень разрешенных сделок также будет четко определен. В них не будут использоваться проценты, однако допускается вознаграждение, величина которого зависит от прибыльности сделки. Многие банки уже высказали заинтересованность в эксперименте, добавил Максим Филимонов.

Использование маткапитала для покупки жилья будет пользоваться спросом, считают эксперты. Направить государственные средства на приобретение недвижимости в рамках этой программы могут около 4–8 млн россиян.

Исламская ипотека может быть реализована либо путем выдачи рассрочки заемщику с взиманием регулярной комиссии, либо за счет покупки компанией жилья и предоставления его клиенту в финансовую аренду до выплаты ее стоимости, объяснил старший директор, руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Все на дом: маткапитал разрешат тратить на покупку жилья по исламскому банкингу

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