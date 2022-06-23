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Четверг, 23 июня, 2022

Маткапитал хотят разрешить использовать при покупке земли

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Татьяна Проводина

Маткапитал хотят разрешить использовать при покупке земли

Tree фото создан(а) jcomp - ru.freepik.com

О разработке такого законопроекта рассказали «Известиям» в Общероссийском народном фронте.

Сейчас материнский капитал можно использовать на строительство дома. Но не имея земельного участка, сложно реализовать такое право, – объяснили в Народном фронте.

Семьям планируют разрешить направлять не больше половины средств маткапитала на приобретение земли. Оставшиеся деньги разрешат тратить на другие цели, предусмотренные законом. Об этом говорится в подготовленных поправках.

Документ, как ожидается, рассмотрят с экспертами на площадке ОНФ 27 июня. После этого законопроект должен поступить в Госдуму от лица депутатов, – которые поддержат нововведение.

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