Маткапитал хотят разрешить использовать при покупке земли

О разработке такого законопроекта рассказали «Известиям» в Общероссийском народном фронте.

Сейчас материнский капитал можно использовать на строительство дома. Но не имея земельного участка, сложно реализовать такое право, – объяснили в Народном фронте.

Семьям планируют разрешить направлять не больше половины средств маткапитала на приобретение земли. Оставшиеся деньги разрешат тратить на другие цели, предусмотренные законом. Об этом говорится в подготовленных поправках.

Документ, как ожидается, рассмотрят с экспертами на площадке ОНФ 27 июня. После этого законопроект должен поступить в Госдуму от лица депутатов, – которые поддержат нововведение.