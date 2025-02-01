Материнский капитал увеличится на 9,5% и достигнет 912 тысяч рублей

Вячеслав Володин рассказал, какие законы вступают в силу в феврале.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что материнский капитал будет проиндексирован на 9,5%, а его максимальная сумма составит 912 тысяч рублей. Он подчеркнул, что обеспечение социальных обязательств и поддержка семей с детьми остаются приоритетом государственной политики.

По решению Президента России Владимира Путина, аналогичная индексация социальных выплат и страховых пенсий также составит 9,5%. По словам Володина, эта мера будет применяться задним числом и вступит в силу с 1 января.

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С начала года начнет действовать закон, предусматривающий высылку нелегальных мигрантов.

«Люди, нарушающие законодательство Российской Федерации или утратившие право на легальное пребывание, не должны находиться в нашей стране. Эта мера направлена на повышение безопасности», — отметил Вячеслав Володин.

Кроме того, вводится административная ответственность за нарушение правил въезда и выезда из России, а также за оказание запрещенных услуг мигрантам, включенным в реестр контролируемых лиц.