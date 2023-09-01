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Материалы уголовного дела о ненадлежащем качестве оказания медпомощи в перинатальном центре передадут в СК РФ

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Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в главное следственное управление материалы уголовного дела о ненадлежащем качестве оказания медпомощи ребенку, родившемуся в 2019 году.

К Бастрыкину в приемную «ВКонтакте» обратился житель Рязанской области. По словам мужчины, 4 года назад его супруге некачественно оказали медпомощь в перинатальном центре Рязани, из-за чего новорожденная дочь семейной пары стала инвалидом.

Бастрыкин запросил материалы дела и поручил проверить полноту и качество его расследования в региональном следственном управлении, сообщает ведомство РФ.

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