Материалы и услуги высокого качества для вашего дома предлагает рязанцам строительная компания «ГЕЛИОС»

Задумали ремонт и уже представляете, каким станет ваш дом или квартира после его завершения? Теперь вам нужно найти специалистов, которые смогут качественно воплотить все ваши идеи в реальность. Выбор надежной и ответственной строительной компании — задача не из легких, но вполне осуществимая.

Рынок строительных услуг всегда отличался высокой конкуренцией и множеством предложений. При выборе строительной компании важно учитывать отзывы клиентов, перечень услуг и опыт работы организации. В свете этих критериев рекомендуем обратить внимание на российскую производственную компанию «ГЕЛИОС».

Компания «ГЕЛИОС» уже 24 года успешно работает в строительной индустрии. В коллективе трудятся более 70 высококвалифицированных сотрудников. Производственные мощности позволяют выпускать более 15 тысяч квадратных метров конструкций из ПВХ и алюминия ежемесячно. При необходимости объем производства может быть увеличен. У компании есть большая производственно-складская база и собственный автопарк.

Все производственные процессы строго соответствуют требованиям экологической безопасности. «ГЕЛИОС» использует в своих изделиях только высококачественные материалы и комплектующие от ведущих мировых производителей. Контроль качества осуществляется на всех этапах производства.

Компания «ГЕЛИОС» предлагает полный спектр услуг: производство и монтаж пластиковых окон и дверей, стеклопакетов, алюминиевых систем, роллетных и воротных конструкций. Сотрудники предприятия осуществляют доставку, установку, обслуживание и гарантийное сопровождение всей продукции.

Продукция компании соответствует всем стандартам качества, экологическим нормам, требованиям безопасности и энергоэффективности.

Компания «ГЕЛИОС» обладает мощностями для производства как стандартных, так и нестандартных изделий из пластика и алюминия. Специалисты предприятия готовы выполнить заказы любой сложности и в больших объемах.

Компания предлагает широкий спектр услуг, среди которых:

Двери Patio

Двери Patio стали популярным решением для остекления выходов на балкон или лоджию в последние годы. Эти конструкции способны кардинально изменить любое помещение, визуально увеличивая его и наполняя естественным светом. Двери Patio обладают отличными теплосберегающими и шумоизоляционными характеристиками, что делает их надёжной защитой от проникновения холодного воздуха.

Автоматические двери: комфорт и безопасность

Современные автоматические дверные системы стали неотъемлемой частью входных зон торгово-развлекательных комплексов, офисных зданий, отелей, ресторанов, магазинов и вокзалов. Они не только облегчают процесс входа и выхода, но и повышают уровень безопасности, исключая физический контакт с дверью.

Компания «ГЕЛИОС» предлагает решения, которые гарантируют максимальный комфорт для посетителей. Наши автоматические двери отличаются высокой надежностью и современным дизайном. Мы можем подобрать оптимальное решение для любого объекта, будь то новое строительство или модернизация существующего здания.

Штульповые двери

Штульповая дверь представляет собой особый вид двустворчатых конструкций, где отсутствует вертикальный разделительный элемент (штульп). Она изготовлена из специального профиля толщиной 58 мм, который заполнен непрозрачными сэндвич-панелями толщиной 24 мм. По желанию заказчика профиль может быть ламинирован в любой цвет, а для заполнения предлагается широкий выбор стеклопакетов.

Витражная система «холодного остекления» ALT 100

Витражные системы применяются для остекления балконов и лоджий. ALT 100 — это алюминиевая профильная система, используемая для изготовления рам балконного остекления. Она может быть установлена в проем между плитами перекрытия и также подходит для сплошного остекления многоэтажных зданий. ALT 100 объединяет преимущества стоечно-ригельных фасадных систем и оконных конструкций.

Система ALT 100 позволяет создавать балконы и лоджии, гармонично вписывающиеся в архитектурный облик любого здания. Она подходит как для реконструкции и обновления существующих объектов, так и для строительства новых.

Гарантийное и постгарантийное обслуживание

Компания «ГЕЛИОС» устанавливает конструкции, которые отличаются высокой надежностью. Они представляют собой сложные технические устройства с большим количеством компонентов. Сразу после установки обслуживание и при необходимости ремонт этих конструкций осуществляется бесплатно в рамках гарантии. Но и по истечении гарантийного срока компания предлагает регулярное техническое обслуживание.

Основная цель постгарантийного сервиса «ГЕЛИОС» — своевременно обнаружить минимальные изменения в работе конструкций и оперативно провести мелкий ремонт или заменить неисправные элементы. Это позволяет предотвратить более серьезные проблемы, которые обычно требуют дорогостоящего и длительного ремонта.

Если у вас возникли вопросы о постгарантийном обслуживании и ремонте, вы можете позвонить по телефону +7 (4912) 46-02-02.

Компания «ГЕЛИОС» сотрудничает с известными строительными фирмами, крупными промышленными предприятиями и организациями. Одновременно с этим успешно ведется работа и с частными клиентами, число которых ежегодно увеличивается. Это подтверждает, что компания предлагает продукцию и услуги высокого качества, которые соответствуют ожиданиям даже самых требовательных заказчиков.

Благодаря многолетнему опыту и профессионализму сотрудников, «ГЕЛИОС» заслужила доверие своих клиентов. Знания и навыки команды компании делают жизнь заказчиков более комфортной, обеспечивая их домами, наполненными теплом, тишиной и безопасностью.

Клиенты высоко оценивают качество продукции, соблюдение сроков выполнения работ и способность команды воплощать самые смелые идеи. Тем самым компания «ГЕЛИОС» заслужила статус ответственного партнера и максимально дорожит своей репутацией, что, безусловно, сказывается на высочайших качественных характеристиках выпускаемой продукции.

Компания «ГЕЛИОС» получает поддержку от Центра «Мой бизнес» Автономной некоммерческой организации «Агентство развития бизнеса Рязанской области».

«ГЕЛИОС» постоянно находится в поиске новых решений для роста и развития. Сейчас в Рязанской области строится новый цех компании, что позволит расширить производство и даст новые возможности для заказчиков.

Подробнее читайте на сайте компании: https://geliosokna.ru/