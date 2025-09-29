Матери участника СВО необоснованно отказали в назначении пенсии по потере кормильца

Прокуратура Александро-Невского района Рязанской области проверила соблюдение прав матери погибшего участника специальной военной операции на получение пенсии.

Обращение было связано с отказом в назначении пенсии по случаю потери кормильца из-за отсутствия документального подтверждения участия сына в специальной военной операции.

В ходе проверки прокуратура установила, что региональное отделение Социального фонда России необоснованно отказало заявительнице в назначении пенсии. Для восстановления прав матери прокурор обратился в суд.

В судебном порядке был доказан факт прохождения военной службы сыном заявительницы, и исковые требования были удовлетворены в полном объёме.

После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение, чтобы убедиться в соблюдении прав матери погибшего участника специальной военной операции.