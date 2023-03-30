Матери срочников отказались от встречи с губернатором Гладковым

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о несостоявшейся встрече с матерями срочников, сообщило издание Бел.Ру.

Ранее женщины из разных регионов обратились к главе региона с различными просьбами, в том числе с пожеланием отправить их сыновей в отпуск. Тогда он отметил, что это не входит в его компетенцию, но предложил провести встречу во вторник.

Сначала на мероприятие записались две женщины, но вскоре он отказались принимать участие по разным причинам.

«Делаю вывод, что не все так сложно, как первоначально в сообщениях читалось», – пояснил Гладков.

Губернатор подчеркнул, что всегда готов откликнуться на те просьбы, которые ему по силам.