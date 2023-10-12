Матери детей, родившихся на территории Рязанской области, получают деньги

Женщины, родившие детей на территории Рязанской области, могут получить единовременные выплаты в 20 тысяч рублей, сообщает прокуратура региона.

Женщинам младше 25 лет при рождении первенца выплата предусмотрена в размере 50 тысяч рублей.

Деньги получает родитель ребёнка, появившегося на свет с 26 февраля 2023 года.

Чтобы получить деньги, в течение 3 месяцев после рождения необходимо обратиться в Управление соцзащиты или МФЦ и сообщить реквизиты счета. Выплата поступит на счёт в течение 15 дней с момента принятия решения.

Информацию можно получить по бесплатному телефону: 8800-100-00-01.